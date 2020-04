Em coletiva na manhã de hoje para atualizar as informações sobre a Covid-19 no Espírito Santo, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, declarou que além da primeira morte confirmada em decorrência do coronavírus, outras quatro mortes são investigadas pela doença.

Além do secretário de Estado da Saúde, participaram da coletiva, o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin e a diretora técnica do Hospital Jayme Santos Neves, Juliana Tavares.

A primeira morte no ES, é um homem, que estava internado no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, desde o dia 24. A vítima tinha 57 anos, era morador da Serra, era hipertenso e obeso. A diretora técnica do hospital esclareceu que o paciente procurou o pronto socorro do hospital com síndrome gripal, foi entubado, submetido aos exames do coronavírus, que atestou positivo desde o dia 26.

O paciente permaneceu na UTI e em isolamento durante toda a internação. A morte do paciente foi na noite de ontem, às 22h45. A família está recebendo todos os cuidados desde o início, segundo as autoridades. A contaminação foi de forma comunitária, e foi contraída durante algum tipo de atividade em grupo.

O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, revelou que nas últimas semanas, foram registrados 13 óbitos por algum tipo de insuficiência respiratória. Nove casos já foram descartados e quatro seguem em investigação. “Os testes já estão em fase final no nosso laboratório”, disse o subsecretário.

No ES, são 120 casos confirmados do coronavírus, sendo dois deles em Guarapari. O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

Dos casos confirmados, 13 pacientes já estão curados, 88 estão em isolamento residencial e 19 estão internados, sendo nove em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). A Sesa informa que não há registro de óbitos por Covid-19 em território capixaba, e que nenhum sepultamento ocorreu como indeterminado considerando-se essa doença. Esclarece que um óbito está em investigação para determinação da causa.

O secretário de Saúde, Nésio, declarou que o isolamento social precisa continuar e mudar os hábitos é fundamental.

“Pedimos a sociedade para que apoie todas as medidas de isolamento social, e que entenda a importância de radicalizar no comportamento individual. Nós precisamos entender que neste momento precisamos mudar nosso estilo de vida, nossa cultura, extinguir o aperto de mão, o abraço. Não podemos dar margem e possibilidade para a contaminação do vírus”, disse o secretário.