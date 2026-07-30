Atração de investimentos: Guarapari negocia pátio logístico para até 9 mil carros chineses

A Prefeitura de Guarapari deu um passo importante para alavancar a economia e a geração de empregos no município. Nesta quarta-feira (29), a administração municipal reuniu um grupo de empresários para apresentar a estrutura e as oportunidades do Polo Industrial da cidade, situado na região do bairro Condados, às margens do contorno da Rodovia do Sol.

Criado no ano de 2013, o espaço permaneceu sem ocupação efetiva ao longo dos últimos anos. A atual gestão do prefeito Rodrigo Borges busca reverter esse cenário, promovendo rodadas de negociações para transformar a área em um hub de atração de negócios para a região.

Pátio logístico para veículos chineses

A negociação em estágio mais avançado envolve um grupo do segmento de logística especializado no transporte e armazenamento de automóveis fabricados na China. A estrutura servirá de apoio para a recepção dos carros, que ficarão estocados nos pátios até a distribuição para as concessionárias e clientes finais.

Para viabilizar o projeto, o município disponibilizou uma área de aproximadamente 100 mil metros quadrados. A capacidade inicial prevista é para abrigar até 3 mil veículos simultaneamente, com projeção de expansão futura para até 9 mil automóveis.

Como medida de incentivo econômico, o Poder Executivo estuda conceder a isenção de tributos municipais pelo prazo de 20 anos. A concessão do benefício fiscal dependerá da conclusão de estudos técnicos, administrativos e de viabilidade conduzidos pelas pastas competentes.

Executivos da empresa de logística já formalizaram o interesse na área com a entrega do protocolo de intenção assinado ao prefeito Rodrigo Borges.

“Estamos trabalhando para transformar Guarapari em uma referência na atração de investimentos e na geração de oportunidades. O polo industrial ficou muitos anos sem receber investimentos, e nossa gestão assumiu o compromisso de ocupar esse espaço com empresas sérias, capazes de gerar empregos, renda e desenvolvimento para a cidade. Esse empreendimento terá capacidade inicial para 3 mil veículos, com possibilidade de expansão para até 9 mil, o que representa mais crescimento econômico e oportunidades para a população”, destacou o prefeito Rodrigo Borges.

Comitê gestor e planejamento técnico

Para coordenar a chegada dos novos empreendimentos e acompanhar os trâmites, a Prefeitura instituiu um comitê gestor responsável pela administração do Polo Industrial. O grupo fará a interlocução com os órgãos das esferas municipal, estadual e federal.

O secretário municipal de Administração, Ricardo Rios, enfatizou a busca por segurança jurídica em todo o processo.

“Estamos estruturando todo o processo de forma técnica e transparente. O comitê gestor terá a missão de dialogar com os órgãos municipais, estaduais e federais envolvidos, considerando que a área possui proximidade com importantes vias estaduais e federais. Nosso objetivo é garantir segurança jurídica e oferecer todas as condições para que novas empresas escolham Guarapari como destino para seus investimentos”, explicou o secretário.

Nos próximos meses, o município dará prosseguimento aos estudos de viabilidade e às rodadas de conversas com outros grupos empresariais interessados em ocupar o Polo Industrial de Condados.