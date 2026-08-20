Projeto Guarapari Mais Viva avança com obras de praças em Bela Vista, Paturá e Jardim Santa Rosa

As obras de construção e revitalização de praças públicas avançam em diferentes regiões de Guarapari por meio do programa municipal “Guarapari Mais Viva”. A iniciativa visa reestruturar os espaços comunitários e ampliar os equipamentos destinados ao esporte, recreação infantil e convivência social para os moradores da cidade.

No bairro Bela Vista, o projeto tirou do papel a construção da nova praça comunitária, uma reivindicação histórica da população local que aguardava a intervenção há mais de duas décadas. As equipes de obras trabalham na estruturação do espaço, que se encontra em estágio de montagem de base.

Estruturas esportivas e infantis nos bairros

As intervenções urbanas trazem adequações específicas para atender a infraestrutura de cada localidade:

Paturá: O projeto está em fase avançada de execução. As frentes de trabalho concentram-se na finalização da quadra de esportes e na instalação da “Brinquedopraça” — estrutura voltada ao desenvolvimento infantil dotada de brinquedos lúdicos e com itens de acessibilidade;

Jardim Santa Rosa: A quadra poliesportiva existente passa por reforma estrutural completa, acompanhada pela construção de um novo parquinho infantil dedicado ao lazer familiar.

Qualidade de vida e planejamento urbano

De acordo com a administração municipal, as melhorias foram projetadas para garantir a utilização dos espaços públicos por crianças, jovens, adultos e idosos com maior segurança e acessibilidade.

O secretário municipal de Obras, Ygor Credi-Dio, ressaltou que as entregas priorizam a especificidade de cada região. “Cada praça tem suas particularidades, mas todas têm o mesmo objetivo: oferecer mais qualidade de vida, lazer, esporte e convivência para as famílias”, afirmou o gestor.

O prefeito Rodrigo Borges destacou o cumprimento do cronograma nos bairros. “A nova praça do Bela Vista é um exemplo disso, assim como as obras que avançam em Paturá, no Jardim Santa Rosa e em outros bairros. O Guarapari Mais Viva nasceu com esse propósito: cuidar dos espaços públicos, levar mais lazer para os bairros e criar ambientes onde as famílias possam conviver”, pontuou.