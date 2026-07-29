Sem suspeitos no local, PM apreende mais de 190 tabletes de haxixe dentro de condomínio em Guarapari

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de cerca de 20 quilos de haxixe na terça-feira (28), em uma residência localizada dentro de um condomínio no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari. A droga estava fracionada em 196 tabletes de aproximadamente 100 gramas cada, montante estimado em R$ 784 mil.

A ação teve início após o recebimento de uma denúncia anônima informando que criminosos estariam utilizando um imóvel abandonado na região para o armazenamento e depósito de haxixe.

Varredura com cães farejadores

Como a denúncia inicial não especificava o endereço exato dentro do condomínio, os militares realizaram uma varredura acompanhados de cães farejadores por diferentes pontos do local. Durante as buscas, um dos animais apresentou alteração no comportamento nos fundos de uma das casas.

Ao fiscalizarem a residência indicada pelo cão policial, os agentes encontraram os 196 tabletes do entorpecente. Ninguém foi localizado no imóvel durante a ação.

Encaminhamento

Todo o material apreendido foi recolhido e entregue na 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

A Polícia Civil foi acionada para informar sobre os procedimentos instaurados e se o proprietário do material ilícito já foi identificado. O espaço segue aberto para atualizações assim que houver retorno das autoridades.