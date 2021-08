Procurando fazer a retomada das atividades esportivas coletivas e fomentando o turismo esportivo na cidade, a Ideally Construtora anuncia a nova data da Corrida de Rua Ideally Guarapari para o dia 14 de novembro. Faltam 100 dias para a Corrida e estamos nos preparativos para o evento, seguindo todos os protocolos de saúde previstos pela Secretaria Estadual de Saúde e do município.

Rota. A corrida irá percorrer as principais praias de Guarapari saindo da Enseada Azul chegando até a Praia do Morro, os atletas podem optar por percorrer 12 ou 5 quilômetros. Os primeiros colocados irão receber premiação em dinheiro. Ao todo serão R$7 mil reais em premiação.

“Procuramos uma data de feriado nacional, onde haja possibilidade de participação tanto de moradores, quanto de turistas que venham visitar nossa cidade e conhecer as belezas de Guarapari através do esporte”, destacou o diretor da Ideally e idealizador da corrida Rodolfo Mai.

Como vai funcionar:

A Corrida de Rua Ideally Guarapari vai acontecer no dia 14 de novembro, às 8h da manhã.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site: https://www.suainscricao.com/evento/corrida-ideally-guarapari

Serão duas categorias:

– 12 km com largada na Praia de Peracanga na Enseada Azul

– 5 km com largada na Praia da Areia Preta, no Centro

A chegada de ambas na Praça da Paz na Praia do Morro.

Os primeiros colocados irão receber prêmios em dinheiro e todos os participantes ganharão medalha.

A Ideally Construtora e Incorporadora reuniu as praias mais lindas de Guarapari, para que tanto os moradores, quanto os turistas possam apreciar as belezas e ainda se exercitar, concorrendo a até R$7.000 (sete mil reais) em premiação.

De acordo com o diretor da Ideally Construtora, Rodolfo Mai, essa iniciativa surgiu com o intuito de atrair atletas de diversos lugares do Brasil para conhecer Guarapari também fora do verão.

A organização do evento, está por conta do Team FR Assessoria Esportiva, coordenada pelo professor de educação física Felipe Rocha. “Nós estamos na organização da corrida empenhados para que se torne um evento consagrado em Guarapari”.

O lançamento oficial será divulgado em breve!

Fique por Dentro:

Corrida de Rua Ideally Guarapari

Data: 14/11 domingo 8h

Largada: 12 km Praia de Peracanga – Enseada Azul

Largada: 5 km Praia da Areia Preta – Centro

Chegada: Praça da Paz / Praia do Morro

Premiação: Até R$7.000,00 (Sete mil reais em dinheiro)

Inscrições abertas: https://www.suainscricao.com/evento/corrida-ideally-guarapari