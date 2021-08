Um projeto começa a ganhar apoio popular em Guarapari. Trata-se da campanha “#OPedágioNãoéSóDeGuarapari, pela redução da tarifa do pedágio Rodosol”, que quer dividir o “peso”, do pedágio da Rodosol, que fica totalmente para os usuários de Guarapari.

A campanha pede a redução da tarifa e começou com cobranças do vereador Rodrigo Borges (Republicanos), que afirma que a cidade de Guarapari não pode pagar essa conta sozinha. “Queremos deixar o pedágio justo, que cada um use e pague na medida do uso. Hoje os moradores de Vila Velha, Terra Vermelha, Barra do Jucu, Ponta da Fruta e Interlagos, por exemplo, utilizam os benefícios da rodovia, mas não pagam nada, porque não passam na cabine do pedágio que fica em Guarapari”, explicou o vereador.

Governo. Rodrigo Borges já acionou o governador Renato Casagrande, através de ofício para poder ajudar nesta questão. “Nosso pedágio é caro porque poucos carros pagam. A nossa proposta é rever essa única cabine. Que não seja mais única e que seja colocada uma nova cabine em Vila Velha. Qualquer único real que coloque lá, vai tirar alguns reais nossos aqui. Cada um pague proporcional ao uso. Esperamos que o governo possa ouvir nossos pedidos, ainda mais que em 2023 acaba o pedágio, que se não lutarmos, pode ser renovado e Guarapari continuar pagando sozinho esse custeio”, diz.

Rodrigo Borges alega que a cidade de Vila Velha ainda recebe uma parte maior do imposto Sobre Serviços (ISS). De acordo com ele já foram feitas panfletagens, adesivaços, campanhas em redes sociais e um abaixo assinado para reforçar a campanha. “Mais de 300 carros já foram adesivados e estamos envolvendo a cidade para esse abaixo assinado. O que nós queremos é que seja feito de maneira justa e Guarapari não pode pagar essa conta sozinho”, disse ele.