Corrida dos Concursos no ES: Oportunidades oferecem salários de até R$ 11 mil

O mercado de concursos públicos no Espírito Santo está em pleno aquecimento, oferecendo uma excelente janela de oportunidades para quem busca estabilidade e boas remunerações. Ao todo, estão abertos pelo menos 16 certames entre concursos e processos seletivos simplificados. O levantamento aponta mais de 1.800 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Há chances em múltiplos setores, englobando cargos como soldado combatente e músico, agente comunitário de saúde, assessor legislativo, auxiliar administrativo, técnico agrícola e professor.

Grandes Destaques: PMES e IBGE

Um dos principais atrativos é o concurso da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), que oferece 1.008 vagas (1.000 para soldados combatentes e 8 para soldados músicos). Para concorrer, exige-se ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial fixa-se em R$ 5.713, somada a um auxílio-alimentação de R$ 800, com inscrições abertas até o dia 8 de julho.

No âmbito federal, o IBGE conta com dois processos seletivos simplificados voltados para vagas temporárias no estado. O primeiro disponibiliza 137 vagas de nível médio com salários de até R$ 4 mil e prazo de inscrição até 1º de julho. O segundo edital traz 32 oportunidades com vencimentos que variam entre R$ 2.932,00 e R$ 5.255,40, recebendo candidaturas até o início de agosto.

Oportunidades no Interior e Câmaras Municipais

As prefeituras e câmaras municipais lideram o volume de editais publicados. A Prefeitura de Ibiraçu oferece 193 vagas com rendimentos que alcançam R$ 10.805. No extremo Norte, em Água Doce do Norte, a prefeitura e a câmara somam juntas 318 vagas com salários de até R$ 5.190.

A maior remuneração teto identificada no estado pertence à Secretaria de Saúde de João Neiva, com salários expressivos que chegam a R$ 11.982 para profissionais especializados.

Outras cidades com editais ativos incluem Governador Lindenberg (61 vagas), São Domingos do Norte (9 vagas), Itarana (43 vagas), Divino São Lourenço (28 vagas), além de Câmaras Municipais como as de Montanha e Viana. Os prazos de inscrição variam conforme cada órgão, estendendo-se ao longo dos meses de julho e agosto.