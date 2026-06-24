Flagrante na rodovia: Mais de mil sacas de café são apreendidas sem documento no ES

Uma operação de fiscalização de mercadorias em trânsito, realizada pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) por meio da Receita Estadual, interceptou duas cargas ilegais de café Conilon nos municípios de Colatina e Barra de São Francisco. A ação, que ocorreu na última terça-feira (23), resultou na recuperação imediata de R$ 225 mil para os cofres públicos do Espírito Santo.

A ofensiva mobilizou quatro auditores fiscais da Subgerência Fiscal Região Noroeste e teve como pontos estratégicos a rodovia ES-080 (próximo ao posto do DER-ES, em Colatina) e trechos em Barra de São Francisco. Ao todo, os agentes flagraram o transporte de 1.150 sacas de café sem qualquer documentação fiscal — sendo uma carga com 500 sacas e a outra com 650. Os produtos foram apreendidos e a operação gerou dois autos de infração que, somados entre impostos devidos e multas, chegam a R$ 399,8 mil. Desse total, R$ 225 mil já foram recolhidos instantaneamente aos cofres estaduais.

Segundo o subgerente fiscal da Região Noroeste, José Luis Silva Marques, o foco dessas ações vai além da arrecadação: trata-se de garantir a justiça no mercado.