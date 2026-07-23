Inscrições abertas para o Prêmio Impacta Espírito Santo 2026

Nesta semana, as empresas capixabas são convidadas a participarem da segunda edição do Prêmio Impacta Espírito Santo. Com patrocínio do Sebrae ES, o prêmio é organizado pelo Impact Hub Grande Vitória, empresa que atua no fortalecimento de negócios de impacto e na construção de conexões entre empreendedores, empresas e instituições para impulsionar uma economia mais inovadora e sustentável.

Voltado para fortalecer o ecossistema capixaba de negócios de impacto positivo socioambiental, o prêmio é um reconhecimento às empresas que buscam aliar crescimento econômico e responsabilidade socioambiental, com soluções inovadoras para os desafios sociais, ambientais e econômicos do Estado.

Podem se inscrever na premiação negócios de impacto socioambiental do Espírito Santo (independente do seu tamanho) e empreendedores que desenvolvam soluções para desafios sociais ou ambientais. Serão selecionados 10 negócios finalistas, distribuídos em duas categorias: Destaque do Ano e Escolha Popular.

Finalistas

Os finalistas da categoria Destaque do Ano serão selecionados por uma banca formada por especialistas em Economia de Impacto e representantes do mercado. Já da Escolha Popular, serão escolhidos por votação aberta ao público.

Todos os inscritos passarão por uma avaliação técnica. Os cinco negócios com maior pontuação serão convidados para apresentar um pitch durante o evento final, no dia 05 de agosto. Após as apresentações, esses negócios serão avaliados por uma Comissão Técnica, que definirá os três primeiros colocados da categoria Destaque do Ano. Os dez negócios mais bem avaliados na etapa técnica participarão da votação popular.

2025

Na sua primeira edição, o Prêmio Impacta Espírito Santo teve 30 empresas inscritas, e teve a PneuVix Ambiental como empresa vencedora. Para este ano, Licia Mesquita, diretora geral do Impact Hub Grande Vitória, explica que a expectativa é que esse número aumente.

“Ano passado, quando lançamos o prêmio, ficamos surpresos pelo número de iniciativas inscritas. Para este ano, acreditamos que será ainda maior, uma vez que vem aumentando a percepção e comprometimento das empresas capixabas sobre a importância de se ter um crescimento econômico agregado a impactos socioambientais positivos”, afirma Licia.

O evento de premiação reunirá empreendedores, especialistas, apoiadores e a comunidade para uma noite repleta de aprendizado, inspiração e conexão. Dentre as empresas que se inscreveram para a premiação, estão concorrendo os cinco negócios que apresentaram maior grau de maturidade de impacto sócio ambiental.

*Serviço*

*Inscrições Prêmio Impacta Espírito Santo*

● *Prazo:* até 27 de julho

● *Inscrições:* https://forms.gle/TH1vEVULDJumXH2k8

● *Regulamento:* https://drive.google.com/file/d/1-Lq766j9_Vu6ztfWqvGUD5fI3qjPghkW/view?usp=sharing