Operação policial em Guarapari e Vila Velha descobre drogas com imagens de jogadores de futebol

Uma operação conjunta da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) resultou na apreensão de 1.245 porções de substância semelhante à PAC na manhã desta quinta-feira (9). O material entorpecente, que já estava fracionado e embalado para a venda, chamou a atenção por trazer estampadas as fotos de jogadores de futebol.

A ação foi coordenada pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e pela DHPP de Guarapari, com o objetivo de cumprir cinco mandados de busca e apreensão domiciliar.

Apreensão dentro de micro-ondas

As diligências foram concentradas no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari, e no bairro Jabaeté, em Vila Velha. Foi em Jabaeté, em um imóvel conhecido como “Predinhos”, que as equipes policiais localizaram as mais de 1,2 mil porções da substância escondidas dentro de um forno micro-ondas. Todo o material foi recolhido.

Combate a facções criminosas

Segundo a Polícia Civil, a operação foi deflagrada em resposta a ataques armados recentes e à disputa territorial entre facções criminosas que atuam nas regiões de Recanto da Sereia e Jabaeté.

A investida policial também funciona como um desdobramento de investigações em andamento que buscam esclarecer os últimos homicídios registrados nessas localidades, visando enfraquecer a atuação das organizações criminosas envolvidas.