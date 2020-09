De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), 49,8% das pessoas que realizaram o teste do novo coronavírus em Guarapari, obtiveram o resultado positivo para a doença.

Essa porcentagem corresponde à quantidade de 3.309 moradores da cidade, que também conta com mais de 4 mil suspeitos e 10 mil notificados. Guarapari registrou 108 óbitos pela Covid-19 e uma taxa de letalidade de 3,3%.

Até o momento, foram realizados cerca de 6.644 testes no município, que representa o número de testes rápidos, RT PCR, sorológico e sorológico IgG.

Os bairros que mais apresentaram casos foram:

Praia do Morro (432)

Muquiçaba (236)

Itapebussu (198)

Santa Mônica (196)

Ipiranga (171)

Centro (164)

Kubistchek (134)

Em nível estadual, o Espírito Santo confirmou 125.871 casos da doença, com 3.444 mortes registradas e 115.595 curados.

Na esfera federal, o Brasil tem 4.591.604 casos confirmados e ultrapassa as 138 mil mortes, com 3.945.627 curados.

