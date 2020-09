Durante a manhã desta quarta-feira (23), recebemos em nossas redes sociais uma denúncia de um morador do bairro Ipiranga, em Guarapari, sobre a situação que a rua na qual ele mora (rua Coronel João Rocha) ficou após as fortes chuvas que caíram sobre a cidade durante a noite da última terça-feira (22).

No vídeo enviado pelo morador, é possível ver o alto nível da água, que já estava entrando nas residências, e até mesmo dejetos humanos, que subiram do esgoto após o contato com a enchente, além disso, o morador reclama sobre a reincidência que isso acontece, sendo sempre após fortes chuvas.

Cobramos resposta da Prefeitura Municipal de Guarapari, por meio de e-mail com a assessoria de imprensa, e questionamos quais são os planos de contenção de danos da Defesa Civil, se eles estão sendo executados, e se pretendem realizar a drenagem das ruas mais afetadas, porém, mais uma vez não obtivemos resposta.

Veja o vídeo a seguir.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.