Em razão do aumento recente do número de casos de Covid-19, o Observatório Covid-19 Fiocruz reforça a recomendação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (MS) com relação ao uso de máscaras em locais fechados ou com pouca ventilação ou com aglomeração de pessoas.

A recomendação também se estende especialmente a pessoas com fatores de risco para complicações da Covid-19, em especial imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades.

A vacinação ainda é a melhor medida de proteção individual e coletiva contra a Covid-19. As pessoas devem buscar completar o seu esquema vacinal, incluindo a segunda dose de reforço já recomendada para todos os maiores de 18 anos. Quem testar positivo para Covid-19, deve aguardar 30 dias a partir do início dos sintomas para receber a dose de reforço.