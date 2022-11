Representantes da Subsecretaria Especial de Controle de Divisas, da Secretaria de Estado da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro, vieram ao Espírito Santo para conhecer e ver de perto o funcionamento do Cerco Inteligente do Governo do Estado.

A visita ocorreu na manhã desta quinta-feira (17), na sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). O coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Eduardo Vaz Castelano, que é subsecretário de Estado de Controle de Divisas foi recebido pela cúpula da Sesp, chefiada pelo secretário Marcio Celante.

Além do subsecretário, também acompanharam a visita técnica André Pereira Aldgeire e Luís Felipe Kopp, coordenador e superintendente, respectivamente, da Operação Foco, ação desenvolvida em território carioca, nas áreas limítrofes com outros estados, para fiscalização e recuperação de ativos.

Primeiro as autoridades se reuniram no gabinete da Sesp, sendo que, posteriormente, foram até a Central Técnica do Cerco Inteligente, onde puderam conhecer as funcionalidades da tecnologia. Também participaram da recepção à comitiva os subsecretários de Integração Institucional e Gestão Administrativa da Sesp, coronel Antonio Marcos de Souza Reis e Fábio Aguiar, respectivamente; o diretor do Ciodes, coronel Oberacy Emmerich, o coordenador de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico da Secretaria de Estado de Governo, Victor Murad, além do gerente de Tecnologia da Informação da Sesp, João Paulo Siqueira.

O secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Marcio Celante disse que o Governo do Espírito Santo está de portas abertas para receber representantes de qualquer unidade da federação que queiram conhecer as tecnologias usadas para melhorar o serviço público.

“O Cerco Inteligente veio para dar grande auxílio ao trabalho policial, mas também funciona na questão fiscal e controle de cargas, assunto diretamente ligado à atividade exercida pelos representantes que recebemos do Rio de Janeiro. Eles puderam conhecer todo o trabalho realizado e a importância dos investimentos do governador Renato Casagrande nas ferramentas tecnológicas do Governo do Estado”, explicou Celante.