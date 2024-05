Na busca por transparência e prestação de contas à população, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Público da Câmara Municipal de Guarapari está em plena atividade. Sob a presidência do Vereador Izac Queiroz, a CPI busca esclarecer, ouvir os convocados e analisar questões fundamentais relacionadas ao sistema de transporte na cidade.

O Vereador Izac Queiroz solicitou recursos essenciais para a realização de uma reunião crucial que acontecerá nesta quarta-feira (08/05/2024), das 09h às 12h, aberta ao público e com transmissão televisiva e em redes sociais. São recursos considerados imprescindíveis para garantir a publicidade, transparência e o registro fidedigno das informações que serão discutidas durante as oitivas dos convocados.

Os primeiros a serem ouvidos pela CPI são: o ex-servidor do município, Antônio Henrique Barrinha, o ex-secretário Danilo Bastos e o ex-prefeito Orly Gomes. Essa ampla divulgação do evento visa garantir que a população esteja informada sobre o processo e possa acompanhar de perto os desdobramentos da CPI. O Vereador Izac Queiroz ressaltou a importância de a população acompanhar os trabalhos dos vereadores.

A CPI do Transporte Público tem sido uma das pautas mais urgentes no âmbito legislativo de Guarapari, visto que a qualidade e eficiência do transporte impactam diretamente a vida de todos os cidadãos. A busca por soluções e esclarecimentos é uma demonstração do compromisso dos parlamentares em promover melhorias significativas na cidade.

A expectativa é que a reunião traga informações cruciais que impulsionem ainda mais os trabalhos da CPI e contribuam para o aprimoramento do transporte público em Guarapari. Para mais informações sobre a CPI do Transporte Público e outros assuntos legislativos, acompanhe os canais oficiais da Câmara Municipal de Guarapari.