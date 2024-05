Com a proximidade do Dia das Mães, a Barbara Basílio Moda Íntima prepara uma surpresa encantadora para homenagear todas as mães. Em parceria com floricultura mais linda e completa da cidade, a Emporium das Flores, a loja irá sortear uma deslumbrante cesta repleta de mimos e brindes para presentear uma mãe especial.

O sorteio da cesta será realizado no dia 17 de maio, às 19h, na página oficial da Barbara Basílio Moda Íntima. Para participar, basta seguir algumas etapas simples: A cada R$200 em compras na loja, os clientes ganham um cupom para concorrer à promoção “Minha Mãe Merece uma Lingerie”. É indispensável que a mãe contemplada seja seguidora da página oficial da Barbara Basílio Moda Íntima para validar o prêmio.

Além disso, a loja está oferecendo descontos progressivos especiais em antecipação ao Dia das Mães. Bárbara Basílio, proprietária da loja, enfatiza: “A promoção ‘Minha Mãe Merece uma Lingerie’ é válida somente até a data do sorteio. Teremos descontos progressivos de 10%, 20% e 30% para pagamentos via PIX, débito e dinheiro. E como um gesto adicional, o comprador ganha um mimo exclusivo de nossa loja, que é limitado”.

Sobre a Loja. Inaugurada recentemente, a Barbara Basílio Moda Íntima apresenta uma ampla variedade de peças exclusivas para vários estilos, proporcionando às mães a sensação de confiança e poder no seu dia a dia. Não perca a oportunidade de encontrar o presente perfeito para sua mãe neste Dia das Mães, e descubra o que há de melhor em moda íntima na loja.

SERVIÇO:

Avenida Joaquim da Silva Lima, 39 – Galeria Theodoro Lima, em frente ao Novo Hotel Vieira, no Centro de Guarapari.

Instagram: @barbarabasiliomodaintima

Contato: 27 998502772

Horário: de 13h às 18h – Segunda a Sexta.