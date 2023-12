A Câmara Municipal de Alfredo Chaves concluiu um inquérito para apurar irregularidades na gestão de ticket-feira da Prefeitura Municipal. A CPI teve como relator o vereador Osvaldo Sgulmaro e, de acordo com relatório conclusivo da investigação, constatou diversas irregularidades, como suposto desvio de dinheiro e destruição de documentos públicos.

Desvio de dinheiro. De acordo com o relatório, há indícios do desvio de R$ 36.890,00 do município. O documento indica uma das servidoras como suspeita pelo crime, com possível participação da mãe dela no caso. Segundo o relatório, a Polícia Civil e o Ministério Público estão apurando a situação.

Desorganização. Entre os pontos abordados no relatório está a suposta desorganização administrativa da prefeitura, constatada durante o andamento da CPI, “com o envio de autos de processo de forma parcial, ausência de documentos, o que dificultou a catalogação e tomada de decisões por parte da Comissão”.

Falhas na supervisão. O relatório destaca indícios de falhas na supervisão por parte do Secretário Municipal de Administração e da Controladora Geral do município. Os dois são citados por não terem supervisionado de forma correta a servidora no que diz respeito à avaliação mensal referente ao controle de tickets-feira distribuídos, e ao local de trabalho da mesma que, enquanto lotada na Secretaria de Administração, exercia suas funções na sala da Controladoria.

Documentos. Segundo o relatório, há indícios de que documentos públicos teriam sido destruídos de modo irregular. De acordo com um ofício enviado pelo município, documentos referentes aos vales feira, como listas e quantitativos, não foram localizados. A servidora é apontada como responsável pelo desaparecimento, mas ela teria prestado depoimento declarando que a responsabilidade seria da Controladora do município.

Prefeitura. A equipe do Portal 27 procurou a Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves por meio de sua assessoria de comunicação em busca de esclarecimentos sobre o assunto. No entanto, não obtivemos uma resposta.