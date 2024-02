O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), publicou o edital para ingresso de alunos em cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em instituições privadas por meio do Programa Bolsa Técnica. Serão 300 vagas ofertadas para cursos técnicos de Enfermagem, Mecânica, Desenvolvimento de Sistemas, Veterinária e Eletrotécnica.

Inscrições. O período de inscrições teve início na última sexta-feira (16) e segue até o próximo dia 25 de fevereiro. Para participar o candidato deverá acessar a página do Acesso Cidadão, clicando aqui, e realizar o seu cadastro, utilizando número de CPF e e-mail (em ambos não poderá ser utilizado de terceiros) e, após, acessar a página www.selecaoaluno.es.gov.br, ler as orientações contidas no presente edital e preencher a ficha de inscrição.

“Estamos satisfeitos com a abertura de 300 vagas pelo edital do programa Bolsa Técnica, proporcionando oportunidades de educação profissional de nível médio gratuito em instituições privadas. Essa iniciativa é de extrema importância para o contexto social, pois oferece acesso à formação técnica em áreas muito importantes. O Governo do Estado está comprometido em capacitar os jovens e prepará-los para o mercado de trabalho”, pontuou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional.

Vagas em Guarapari. Para o município de Guarapari, foram abertas 30 vagas para o curso de Mecânica. As aulas serão realizadas no período noturno, com carga horária de 1.200 horas, no CEDTEC Guarapari, localizado na Praia do Morro.

Serviço:

Programa Bolsa Técnica

Inscrição: 16/02/2024 a 25/02/2024;

Divulgação do Resultado Final: 26/02/2024;

Inscrições: clique aqui;

Para mais informações: [email protected]