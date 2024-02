O Espírito Santo vai receber nesta quinta-feira (22) a primeira remessa de doses das vacinas contra a dengue para o início da imunização das crianças de 10 e 11 anos em municípios elencados pelo Ministério da Saúde (MS). Serão 58.530 doses de vacina a serem distribuídas para 23 cidades que compõem a Região Metropolitana de Saúde – conforme Plano Diretor de Regionalização da Secretaria da Saúde (Sesa).

A informação foi confirmada nesta quarta-feira (21) pelo órgão federal, ainda sem a confirmação do horário de chegada, e divulgada pelo governador Renato Casagrande em rede social. Embora o Programa Nacional de Imunizações (PNI) tenha definido a faixa etária estratégica incorporada como de 10 a 14 anos, a recomendação do órgão é que a vacinação seja iniciada pela administração da primeira dose em crianças de 10 e 11 anos.

Esta recomendação tem como objetivo ampliar o número de municípios e o acesso da população-alvo a receberem a primeira dose no menor tempo possível e diante do número limitado de doses disponíveis no momento. Ao todo, nesses 23 municípios, são 58.525 crianças de 10 e 11 anos. As vacinas destinadas para aplicação da segunda dose serão enviadas posteriormente pelo MS, considerando o intervalo recomendado de três meses para completar o esquema vacinal.

Além disso, outros três municípios da Região Metropolitana de Saúde também serão contemplados, sendo eles: Aracruz, João Neiva e Ibiraçu. Anteriormente, o MS anunciou 20 cidades, entretanto, a incorporação desses novos municípios foi confirmada pelo órgão federal por meio do Ofício Nº 76/2024, que explica se tratar da atualização do Plano Diretor Regional capixaba, que desde 2020 inseriu essas cidades à região.

Segundo o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, as doses serão encaminhadas para a Central Estadual de Rede de Frio, da Secretaria da Saúde (Sesa), onde os municípios farão a retirada. “Nosso planejamento é distribuir todas as doses até sexta-feira (23)”, adiantou. A operacionalização da vacinação nos teritórios fica a cargo de cada município.

Os 23 municípios contemplados são: Vila Velha, Serra, Cariacica, Vitória, Guarapari, Afonso Claudio, Viana, Laranja da Terra, Fundão, Itaguaçu, Santa Leopoldina, Domingos Martins, Santa Teresa, Venda Nova do Imigrante, Santa Maria de Jetibá, Ibatiba, Brejetuba, Marechal Floriano, Conceição do Castelo, Itarana, Aracruz, João Neiva e Ibiraçu.