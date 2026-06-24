De Serviços Gerais a Psicólogo: Guarapari abre Processo Seletivo com salários de até R$ 3 mil

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (SEMTAC), publicou o Edital nº 001/2026 para a realização de um Processo Seletivo Simplificado. A iniciativa visa a contratação temporária de profissionais para atuar na Política de Assistência Social do município, abrangendo serviços da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade.

Ao todo, a seleção oferece 24 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades estão distribuídas entre cargos de diferentes níveis de escolaridade, com remunerações que variam de R$ 1.621,00 a R$ 3.067,13. Os contratos terão vigência inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme a necessidade dos programas e projetos desenvolvidos pela pasta.

Confira as vagas disponíveis e os respectivos salários:

Assistente Social: 5 vagas + cadastro de reserva | Salário: R$ 3. 067, 13

Psicólogo: 5 vagas + cadastro de reserva | Salário: R$ 3. 067, 13

Terapeuta Ocupacional: 1 vaga + cadastro de reserva | Salário: R$ 2. 869, 36

Motorista: 1 vaga + cadastro de reserva | Salário: R$ 1. 746, 45

Orientador/Educador Social: 5 vagas + cadastro de reserva | Salário: R$ 1. 663, 77

Técnico Administrativo: 3 vagas + cadastro de reserva | Salário: R$ 1. 663, 77

Auxiliar de Cuidador: 2 vagas + cadastro de reserva | Salário: R$ 1. 621, 00

Cozinheiro: 1 vaga + cadastro de reserva | Salário: R$ 1. 621, 00

Auxiliar de Serviços Gerais: 1 vaga + cadastro de reserva | Salário: R$ 1. 621, 00

A secretária municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania, Nádia Luciana Doná, destacou o impacto do processo seletivo no atendimento à comunidade, ressaltando que a contratação de profissionais qualificados fortalece a rede socioassistencial local. “Esses trabalhadores desempenham um papel fundamental no acolhimento, na proteção e na promoção de direitos das famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade. Este processo seletivo é um investimento direto na qualidade dos serviços oferecidos pelo município”, afirmou a secretária.

Inscrições e Cronograma

As inscrições são totalmente gratuitas e deverão ser realizadas presencialmente nos dias 6 e 7 de julho de 2026. O atendimento ocorrerá na sede administrativa da SEMTAC, situada na Rua Marcílio Dias, nº 399, Edifício Rei dos Reis, no bairro Muquiçaba, nos horários das 9h às 11h e das 13h às 17h.

O processo seletivo será realizado em etapa única, por meio de análise de títulos e de experiência profissional, possuindo caráter classificatório e eliminatório. A avaliação terá uma pontuação máxima de 100 pontos, divididos igualmente: até 50 pontos para a qualificação profissional e até 50 pontos para a experiência comprovada na área.

De acordo com o cronograma oficial, o resultado parcial será publicado no dia 14 de julho. Os candidatos que desejarem contestar a pontuação poderão apresentar recurso no dia 15 de julho. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 17 de julho de 2026. Todas as publicações e o edital completo estarão acessíveis no Diário Oficial dos Municípios e no portal eletrônico da Prefeitura de Guarapari.

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