Cadela é espancada, esfaqueada e jogada viva em lixeira no ES; suspeito foi preso

Um crime de extrema crueldade contra um animal causou indignação no bairro Bom Jardim, em Dores do Rio Preto, na região Sul do Espírito Santo. Uma cadela chamada Bianca morreu após ser violentamente espancada, golpeada com um facão e abandonada ainda com vida dentro de um tonel de lixo na tarde deste domingo (26).

O homem suspeito de cometer o crime foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Segundo informações da corporação, uma testemunha relatou que o agressor atraiu o animal até a sua residência, onde iniciou as agressões utilizando um pedaço de madeira e um facão. Em seguida, o homem arrastou Bianca pelas ruas do bairro e a jogou dentro da lixeira.

As informações são do jornal Folha Vitória.

Resgate e morte do animal

Uma moradora do bairro encontrou a cadela dentro do tonel, conseguiu retirá-la e prestou os primeiros socorros. A Polícia Militar acionou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para prestar o atendimento veterinário de emergência.

Apesar dos esforços dos protetores e dos profissionais de saúde animal, Bianca não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu poucas horas depois de dar entrada na unidade de atendimento.

Um protetor de animais que acompanhou o resgate relatou que Bianca sofreu traumatismo cranioencefálico grave e teve grande perda de sangue. Por conta do quadro extremamente frágil do animal, os veterinários não puderam realizar procedimentos cirúrgicos.

Prisão e comoção política

Após receberem denúncias de testemunhas e analisarem imagens que mostravam o suspeito arrastando a cadela pelas ruas, as equipes da Polícia Militar realizaram buscas e localizaram o homem no centro de Dores do Rio Preto. Ele foi detido sem oferecer resistência e conduzido à Delegacia Regional de Alegre.

A barbaridade mobilizou defensores da causa animal na região. O vereador de Guaçuí, Rodrigo Candó, informou que acionou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Maus-Tratos aos Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) para acompanhar o desdobramento do caso.