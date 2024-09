A partir desta segunda-feira (02), o plantão da Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle) terá seu funcionamento ampliado para 24 horas. Anteriormente, o plantão operava diariamente das 08h às 16h, sendo responsável por atender ocorrências flagranciais envolvendo adolescentes como autores do delito. A mudança foi publicada no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira (30).

Essa mudança, que ocorre prestes a completar um ano de funcionamento do plantão da Deacle – 4 de setembro –, integra o planejamento estratégico do Governo do Estado do Espírito Santo, com foco em reforçar a atenção especial à infância e juventude.

O Plantão Especializado de Atendimento a Adolescentes em Conflito com a Lei abrangerá os municípios de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana. Sob a coordenação do delegado titular da Deacle, a unidade será responsável por receber e analisar todas as ocorrências que envolvam adolescentes em conflito com a lei, inclusive em casos de coautoria.

O plantão que anteriormente operava diariamente das 08h às 16h, passa a operar todos os dias da semana, de domingo a domingo, durante 24 horas.

A ampliação do plantão reflete a necessidade de aprimorar o atendimento especializado aos adolescentes em conflito com a lei, em conformidade com a Constituição Federal, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD), além de outros diplomas normativos e tratados internacionais ratificados pelo Brasil.

Serviço:

Plantão Especializado de Atendimento a Adolescentes em Conflito com a Lei

Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza, 110 – Mário Cypreste, Vitória

Horário: 24 horas

Contato: (27) 3198-7942