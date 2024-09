Durante uma entrevista ao Podbee Politica, Geovane Meneguelle, ex-vereador de Anchieta e pré-candidato a prefeito participou de uma entrevista reveladora. Durante a conversa, Meneguelle anunciou oficialmente sua retirada da corrida pela prefeitura de Anchieta, confirmando sua pré-candidatura a deputado estadual nas eleições de 2026. O político explicou que sua decisão está alinhada com um projeto mais amplo, em parceria com o deputado Hoffmann e o governador Renato Casagrande.

Meneguelle também aproveitou a oportunidade para esclarecer rumores e compartilhar sua perspectiva sobre a atual situação política de Anchieta. Após intensas articulações que envolveram nomes como Luís Mattos (PL) e Renato Lourencini (União Brasil), Meneguelle optou por apoiar Marcos Assad na disputa pela prefeitura, enfatizando a necessidade de mudanças na administração municipal.

Pré-candidatura a Deputado Estadual: Geovane Meneguelle confirmou que estará focado em sua campanha para deputado estadual em 2026, justificando sua saída da corrida pela prefeitura. Ele ressaltou a importância de trazer um representante de Anchieta para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Continuidade. Apoio a Marcos Assad: Em uma análise detalhada, Meneguelle comparou as administrações, e frisou que votar em Léo Português é votar na continuidade da mesma saúde, educação, turismo e geração de emprego. Meneguelle defendeu mudança e declarou:

“O apoio vai ser para Marquinhos, porque eu vou dar uma segunda chance para ele. Eu acho que ele merece uma segunda chance, pelo que tem demonstrado nas suas falas. Ele tem um bom vice hoje, que é Edinho, que é um cara que tem visão, tenho certeza que Edinho pode contribuir muito com o Marquinhos, e que sempre foi uma pessoa que politicamente militou do lado contrário de Marquinhos, está reconhecendo isso em Marquinhos, como eu estou reconhecendo, e aí assim, escolha. Escolha entre mudar e continuar no que está, eu vou votar em mudar.”