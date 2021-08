O deputado estadual Sergio Majeski apresentou indicação ao Governo do Estado para que a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) permita que os professores das escolas estaduais cumpram, no sistema home office, a carga horária destinada à jornada de planejamento semanal.

A medida vai evitar que quase 14 mil professores da Rede Pública Estadual sejam obrigados a comparecer às escolas para cumprir atividades extraclasse, que facilmente podem ser realizadas fora do ambiente escolar, principalmente após o investimento do Estado em disponibilizar computadores com internet aos docentes.

“Desde o início do mandato já visitamos 277 escolas da Rede Estadual. Pela legislação, um terço da carga horária do vínculo de trabalho do professor deve ser destinada ao planejamento. Durante o fechamento das unidades, dentre as alternativas elaboradas para dar continuidade às atividades escolares, a jornada de planejamento semanal em sistema home office repercutiu positivamente, contudo ela foi suspensa e o professor tem que cumprir a função na escola. Com o novo normal, essa obrigatoriedade não se faz mais necessária, ainda mais com os computadores e internet custeados pelo Governo para os professores”, destaca Majeski.

Além de incentivar o processo criativo para a produção dos conteúdos, dentre os benefícios que podem ser observados com a realização do planejamento em home office, podem ser destacados a diminuição da presença de pessoas nas escolas e o menor uso do transporte coletivo durante a pandemia.

Indicações para melhorias nas escolas

Está aprovada na Assembleia Legislativa, indicação do deputado Majeski ao Governo do Estado para melhorias na escola estadual Hildebrando Lucas, localizada em Maruípe, Vitória. A solicitação contempla prioritariamente investimentos em acessibilidade, climatização e isolamento acústico das salas de aula, para amenizar o barulho constante provocado pelo trânsito de veículos na avenida que passa ao lado da escola.

Outra indicação de Majeski também aprovada orienta a aquisição do terreno ao lado da Escola Estadual Maria Ortiz, localizada no Centro de Vitória, para a construção da tão sonhada quadra de esportes da unidade.

Com a retomada das visitas nas escolas, o deputado Majeski pode verificar de perto como está a infraestrutura das escolas para receber os profissionais da educação e os alunos nesse período de volta às aulas.