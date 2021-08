A Pontal Exclusive inaugurou no último dia 30 de julho no Extra Center em Guarapari, a sua nova loja. Com estrutura totalmente diferenciada e uma infinidade de acabamentos exclusivos das melhores marcas do mercado da arquitetura, a loja oferece todo material de acabamento para sua obra ou reforma.

Para abrilhantar a inauguração da Pontal Exclusive, a proprietária Nirlene Cardoso Miranda convidou renomados profissionais da arquitetura e digitais influencers, que foram homenageados no evento. Além disso, teve apresentação de ballet e inauguração de cozinha gourmet. Confira tudo que rolou neste evento que contou com a cobertura do programa Em Destaque com Aline Layber.

SERVIÇO:

Rua: José Alcântara Bourguignon, 90 – Muquiçaba – Extra Center

Contato: 27 3030-2140

Horário de funcionamento:

Segunda a sexta: 08:00 às 20:00

Sábado: 08:00 às 15:00

Instagram: @pontal.exclusive

contato@pontalexclusive.com.br