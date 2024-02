A Praia da Areia Preta, a mais famosa de Guarapari, está desaparecendo. Fotos tiradas nesta tarde mostram o desaparecimento progressivo da faixa de areia, que agora some completamente em determinadas marés. Enquanto isso, o governo do Estado, em parceria com a prefeitura, anuncia que realizará o engordamento (aumento da faixa de areia) da Praia do Morro.

A Areia Preta é considerada a praia mais famosa da cidade, sendo reconhecida mundialmente por suas areias monazíticas, e surge a dúvida se é realmente a Praia do Morro que necessita de engordamento. Qual delas é a prioridade e mais importante neste momento? A situação na Praia da Areia Preta levanta debates sobre a distribuição de recursos e a atenção das autoridades em relação às necessidades imediatas da cidade.

Enquanto o destino da Praia da Areia Preta permanece incerto, a comunidade aguarda respostas e ações concretas diante do desafio iminente da perda de uma de suas principais atrações naturais.