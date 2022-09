Na última quarta (07), para comemorar o Bicentenário da Independência do Brasil, cerca de 600 alunos da rede municipal de ensino de Anchieta participaram de um belo e emocionante desfile cívico, com o tema ‘Essa é minha Escola’. O percurso foi ao longo da avenida Rauta, onde centenas de pessoas assistiram e se emocionaram com a apresentação.

Durante o trajeto houve também apresentação das fanfarras das escolas municipais Manoel de Paula Serrão (Iriri), Zuleika Flores (Jabaquara) e Irmã Terezinha Godoy de Almeida (sede).

De acordo com o prefeito Fabrício Petri, o desfile focado nos 200 anos da Independência do Brasil com participação da comunidade escolar, que também aproveitou para mostrar os trabalhos realizados na sescolas.

1 de 6

“Os alunos e profissionais das escolas municipais mostraram na avenida os trabalhos e projetos que são executados nas escolas todos os dias, envolvendo o nosso programa Todos pela Aprendizado”, disse Petri, lembrando dos projetos Meu Uniforme e Material Escolar, economia financeira das escolas, aumento do valor do auxílio transporte universitário, criação da Casa do Professor, entre outros.