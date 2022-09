Desde que a Constituição Federal estabeleceu em seu artigo 133 que o advogado é indispensável para realizar a ligação entre a sociedade e a justiça, a profissão se tornou primordial para que as pessoas possam buscar seus direitos na justiça.

Alguns são apaixonados pela profissão desde criança, outros descobrem a admiração durante cada batalha. Segundo levantamento da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), existem 1,2 milhões de pessoas exercendo a profissão no país, garantindo um advogado para 190 habitantes.

No Espírito Santo são 25 mil profissionais – um para cada 155 capixabas, o que para a vice-presidente da OAB-ES, Dra Anabela Galvão, é um enorme orgulho por ser apaixonada pela profissão que exerce há 33 anos.

“Sou eternamente apaixonada pela profissão. Sou advogada de balcão, que hoje em dia não tem mais porque hoje é tudo eletrônico, sou advogado de estar no fórum todos os dias, e falo aos jovens que almejam a profissão, que acreditem, porque temos um papel fundamental, que é o de defender a democracia e a justiça principalmente”, declara ela.

O presidente da Caaes (Caixa de Assistência dos Advogados do ES), e diretor do Sindiadvogados, Dr. Bem-Hur Farina, declara que a escolha da profissão é onde muda o destino de vida de cada jovem.

Baile em comemoração ao Dia do Advogado. No último sábado, mais de 500 juristas participaram do baile da advocacia realizado pela 4ª Subseção da OAB-ES, em comemoração ao dia do advogado. Advogados, juízes, promotores e seus familiares festejaram juntos na Luazul, em Guarapari.

“Eu hoje, aos 60 anos e comemorando 36 anos de advocacia digo que a advocacia que me escolheu. Eu fiz vestibular para medicina, mas pulei para a advocacia. Estou extremamente feliz e realizado na minha vida profissional e pessoal. Por isso digo que o destino está na escolha”, completa ele.

Prestes a completar 40 anos de profissão, sendo 33 na Defensoria Pública, Dr. Beth Haddad, ressalta a importância do advogado na contribuição do que é ‘fazer justiça’.

“Aprendi na faculdade e levo para a vida: direitos são para todos, justiça para poucos. E é essa justiça que eu insisto e acredito. O acesso à justiça ameniza a dor. Não é a cor, a riqueza que faz a diferença, e sim a justiça. Afinal, a pior coisa que a gente pode enfrentar na vida, é a injustiça”, declara ela.

E completando 31 anos de profissão, o 7º Promotor de Justiça Cível de Guarapari, Dr. Saul Maimeri, declara que sem o advogado não há justiça, já que ele é o primeiro profissional a fazer o contato com o cidadão.

“A justiça é uma máquina que não funciona sem o advogado, o juiz, o promotor, e os serventuários da justiça. Mas sem o advogado não tem justiça. Ele é o espelho para o cidadão, que é a primeira pessoa que vai buscar o interesse e o direito do cidadão”, disse ele.

Que ainda completa. “Todos nós, promotores, juízes e advogados, viemos da mesma base, da mesma árvore que é o direito, a advocacia. O dia do advogado é uma data para ser comemorada, e agracia todos nós. Um evento para a profissão é uma oportunidade de encontrar os colegas também”.

E mesmo quem chegou agora para exercer o ofício, já tem orgulho da carreira. “Quando mais jovem, eu não tinha interesse em profissão alguma, mas como a maioria dos brasileiros, eu queria ser jogador de futebol. Ao chegar na faculdade descobri no direito algo encantador. E como pessoa, passei a ser apaixonado pelo que sei fazer, e aprendendo sobre a advocacia, passei a viver esse mundo o qual estou inserido. Tenho um grande orgulho de ter entrado nessa área”, disse o advogado Dr. Bernardo Oss, que tem um ano e meio de formado.