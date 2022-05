Policiais Militares do 10º Batalhão realizaram apreensões e detiveram suspeitos em Guarapari no último fim de semana. Durante a madrugada de segunda-feira (16), por volta das 02h, militares apreenderam entorpecentes no bairro Jardim Boa Vista. Ao todo foram apreendidos 45 pinos de cocaína, 28 buchas de maconha e R$369,00 em dinheiro. O material foi localizado escondido próximo a uma árvore.

Ainda durante a madrugada, mais drogas foram apreendidas. Durante patrulhamento no bairro Kubitscheck militares apreenderam 144 Pedras de Crack e 01 pedra maior da mesma substância (110g).

Na tarde de sábado (14), por volta das 14h, dois suspeitos foram apreendidos no bairro pontal de Santa Mônica em flagrante tráfico de drogas. Ao todo foram apreendidos 38 pinos de cocaína, 2 pedras de crack, 2 buchas de maconha e R$ 809,00 em dinheiro.

Ainda durante a tarde, por volta das 17h, militares aprenderam um 01 revólver Cal. 32 no bairro Adalberto Simão Nader. Drogas e munição também foram apreendidas, sendo 04 Munições de cal .32, 04 Munições cal. 380, 1.740 Pinos de Cocaína, 22 pinos de cocaína maiores, 615 buchas de maconha, 223 pedras de crack, R$ 266,00 em dinheiro, 02 Rádios Comunicadores, 01 Carregador de Rádio, 01 Balança Digital, Material de embalo de entorpecentes e 01 Pacote de Fertilizante. Um homem e uma mulher foram detidos.

Na tarde de sexta-feira (13), um indivíduo foi abordado no bairro Santa Mônica e em posse dele foi apreendido 1 revolver calibre .38, 13 munições do mesmo calibre, 1 coldre, 1 gorro de pala da PMES, R$ 646,00 em dinheiro, 1 recipiente contendo resquícios de substância similar a cocaína juntamente com uma colher, farto material para embalo, 1 bucha de maconha, 1 celular Motorola, 427 pinos contendo substância similar a cocaína, 48 pinos contendo substância similar a cocaína.

Durante a noite, por volta das 23h, um indivíduo foi detido por policiais militares pois encontrava-se com mandado de prisão em aberto. O suspeito tentou enganar os policiais apresentando uma identidade falsa. Após averiguações ficou constatado que o mesmo se encontrava evadido do sistema prisional. Os envolvidos nas ocorrências foram encaminhados para a delegacia juntamente com os materiais apreendidos.