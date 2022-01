Armamento de guerra. Assim está a criminalidade em Guarapari. Na madrugada desta sexta-feira (07) uma mulher foi detida pela PM em posse de uma submetralhadora de fabricação caseira em Guarapari.

De acordo com a Polícia Militar, a ação ocorreu no bairro Praia do Morro quando militares avistaram uma mulher a bordo de uma motocicleta em atitude suspeita. Ao realizar a abordagem policial constatou-se que a mesma era inabilitada, momento que foram tomadas as medidas administrativas cabíveis.

Ao realizar a inspeção no compartimento embaixo do banco da motocicleta a abordada demonstrou nervosismo, momento que foi localizado o armamento. Foi apreendido uma submetralhadora de fabricação caseira de cor preta, três carregadores do mesmo armamento e 23 munições de calibre .380.

A mulher foi encaminhada a delegacia local juntamente com os materiais apreendidos.