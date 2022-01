O prefeito da capital do Estado, Lorenzo Pazolini, confirmou, na tarde desta quinta-feira (6), a realização do Desfile das Escolas de Samba no Sambão do Povo, com controle sanitário. Ele ainda confirmou que não vão acontecer os blocos de rua.

Isso aconteceu, segundo ele, por Vitória ter sido classificada, na tarde da última quarta-feira (5), como a primeira cidade na região metropolitana a alcançar o risco muito baixo para a transmissão da Covid-19, tendo imunizado toda a população adulta com mais de 18 anos com as duas doses ou dose única da vacina (109,18% desse grupo), além de já ter vacinado 90,23% dos adolescentes entre 12 e 17 anos com a primeira dose, o prefeito da capital, Lorenzo Pazolini, confirmou, na tarde desta quinta-feira (6), a realização do Desfile das Escolas de Samba no Sambão do Povo, com controle sanitário.

“Vitória hoje é uma referência nacional em vacinação contra o Coronavírus. Graças a um trabalho assertivo da Saúde e a grande adesão da população atingimos níveis altíssimos de imunização. Vitória hoje tem mais de 108% dos adultos com as duas doses e mais de 90% nos grupos de idosos e adolescentes. Hoje completamos 13 dias sem nenhum óbito por Covid no município. Diante desse quadro pudemos dar um passo adiante e confirmar com segurança esse evento”, afirmou Pazolini.

“São índices bastante contundentes que nos dão embasamento para afirmar que neste momento, diante deste cenário epidemiológico é possível sim, realizarmos esse evento, desde que todos os protocolos sejam rigorosamente seguidos”, declarou a secretária municipal de Saúde, Thais Cohen.

Os Desfiles, que já têm data marcada e ocorrem entre os próximos dias 17 a 19 de fevereiro, contarão com produção especial e terão como prioridade a adoção dos protocolos de segurança e proteção contra a Covid-19, que todos os foliões deverão cumprir à risca.

Entre as medidas que serão seguidas está a cobrança do passaporte de vacinação contra a Covid-19, de todos os participantes, que deve indicar a completa imunização, ou seja, aplicação das duas primeiras doses do imunizante ou dose única, além da apresentação do teste RT-PCR negativo, feito nas últimas 72 horas antes do evento.

Blocos de rua

Em resposta à imprensa o prefeito afirmou que o cenário epidemiológico infelizmente não permite a realização de desfile de blocos nas ruas da capital, eventos esses em que não é possível realizar o controle de participantes nem tampouco garantir a comprovação da vacinação das pessoas e nem o teste PCR.

Há um estudo em andamento para analisar a possibilidade da realização de eventos em locais delimitados com os blocos onde o fluxo de foliões possa ser controlado.

De acordo com os empresários responsáveis pela nova produção do carnaval, Lilian Moussallem e Pablo Pacheco, o Desfile das Escolas de Samba é planejado seguindo as últimas informações anunciadas pelo Governo do Estado, que prevê a realização de eventos sem restrição de público, exclusivamente para pessoas com o ciclo de imunização completo, nos municípios que estiverem na classificação de risco muito baixo.

“Estamos confiantes diante deste cenário. Vitória sempre esteve no ranking das capitais mais ativas no processo de imunização e hoje esse trabalho tão bem realizado pela Saúde se alia e permite a valorização da cultura e do trabalho de tantas pessoas que compõe esse desfile. As escolas hoje podem respirar mais aliviadas e dar prosseguimento aos preparativos para fazerem bonito na avenida”, disse o secretário municipal de Cultura, Luciano Gagno.

Central do Samba

Os desfiles contarão com uma central especial para controle dos protocolos de segurança. Em um local de fácil acesso e com localização estratégica na cidade, o espaço será o ponto no qual os espectadores do desfile terão que apresentar obrigatoriamente o certificado de vacinação, constando com as duas doses do imunizante e o ingresso, para assim receber uma pulseira especial que dará acesso ao evento.

No local, juntamente com a pulseira de credenciamento, será obrigatória a apresentação do teste RT-PCR negativo realizado nas últimas 72 horas.