EDITAL DE CITAÇÃO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO | PRAZO DE 20 DIAS

MM. Juiz(a) de Direito da Guarapari – Comarca da Capital – 3ª Vara Cível do Estado do Espírito

Santo, por nomeação na forma da lei etc.

FINALIDADE:

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM que fica devidamente

CITADO o REQUERIDO SEDUCAO AGROPECUARIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

– CNPJ 31.489.222/0001-43, atualmente em lugar incerto e não sabido, de todos os termos da

presente ação para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

ADVERTÊNCIAS:

a) PRAZO: O prazo para contestar a presente ação é de 15 (quinze) dias, a partir do prazo

supracitado.

b) REVELIA: Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida

como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo no que diz respeito aos direitos

indisponíveis.

c) Será nomeado curador especial em caso de revelia, de conformidade com o art. 257,

inciso IV do CPC.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital vai publicado na forma da

lei.