Tyago Hoffmann convoca apoiadores para encontro político em Guarapari nesta quinta-feira (9)

O deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB), cotado como pré-candidato a deputado federal para o pleito de 2026, agenda para esta quinta-feira (09), às 18h30, um encontro com lideranças, apoiadores e moradores de Guarapari. O evento acontece no Guará Centro de Eventos e integra a agenda política do parlamentar no município.

O objetivo da reunião é abrir um canal de diálogo direto com a população, apresentar um balanço de suas atividades na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e debater propostas para o desenvolvimento estadual e de Guarapari. O parlamentar ressaltou a importância de retornar à sua cidade natal para este momento de prestação de contas.

“Estar na minha cidade, onde nasci, para reencontrar amigos, conversar com a nossa gente e prestar contas do trabalho que temos realizado é sempre motivo de muita alegria”, afirmou Hoffmann em suas redes sociais. O evento deve atrair representantes de diversos setores da sociedade e lideranças políticas, servindo também para consolidar a articulação do deputado visando sua candidatura à Câmara dos Deputados em 2026.