Governador Ricardo Ferraço cumpre agenda em Anchieta com foco em estradas e creches

O município de Anchieta recebeu um importante pacote de investimentos do Governo do Estado nesta sexta-feira (19). O governador Ricardo Ferraço cumpriu agenda na cidade para inaugurar as obras de pavimentação da Rodovia ES-146 e autorizar o repasse de mais de R$ 4 milhões para a reforma e ampliação da Creche Francisco Giusti.

“São obras de naturezas diferentes, mas que têm o mesmo objetivo: melhorar a vida das pessoas. O que importa é realizar os sonhos dos capixabas e trabalhar em parceria com os municípios para levar desenvolvimento aos 78 municípios do Espírito Santo”, afirmou o governador Ricardo Ferraço.

Mais mobilidade e segurança na ES-146. A pavimentação asfáltica contemplou um trecho de 3,3 quilômetros que liga a sede de Anchieta à comunidade de Chapada do A. Executada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a obra contou com um investimento de aproximadamente R$ 4 milhões.

O projeto incluiu:

Pavimentação em blocos intertravados de concreto (pavioli);

Novo sistema de drenagem;

Assentamento de meio-fio.

De acordo com o diretor-geral do DER-ES, Edmar Fraga Rocha, a intervenção melhora significativamente a trafegabilidade, trazendo mais segurança e conforto para moradores, motoristas e produtores rurais, além de impulsionar o escoamento da produção agrícola local.

Impulso na Educação Infantil com o Funpaes. Na mesma agenda, o governo estadual garantiu R$ 4,1 milhões via Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil (Funpaes) para transformar a infraestrutura da Creche Francisco Giusti.

As melhorias na unidade de ensino preveem:

Modernização completa da infraestrutura;

Adequação total às normas de acessibilidade e segurança;

Ampliação da capacidade de atendimento de vagas;

Qualificação dos ambientes pedagógicos e do refeitório.

A secretária de Estado da Educação, Andréa Guzzo, destacou o impacto social da medida. “Esse investimento permitirá modernizar a creche e ampliar o atendimento, garantindo que mais crianças tenham acesso a um ambiente adequado para aprender e se desenvolver”, pontuou.