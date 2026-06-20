Atualização de rebanho no ES entra na fase final; atraso ameaça status internacional da pecuária

O prazo para a campanha obrigatória de atualização cadastral de rebanhos no Espírito Santo entrou em sua reta final, mas o balanço parcial preocupa as autoridades. Dados emitidos pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) apontam que cerca de 55% dos produtores capixabas ainda não realizaram o procedimento regulamentar. A mobilização se encerra na próxima semana, impreterivelmente no dia 30 de junho.

A medida abrange uma ampla variedade de criações, incluindo bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, suínos, equinos, asininos, muares e aves de subsistência, além de colmeias de abelhas e animais aquáticos. Para facilitar o cumprimento da obrigação, o Idaf disponibilizou três canais de atendimento: o formato inteiramente digital (via internet, utilizando login e senha do produtor no sistema Siapec3), o envio de formulários por e-mail para a gerência local correspondente à propriedade, ou o atendimento presencial diretamente nos escritórios do órgão, que pode ser efetuado pelo próprio criador ou por seu representante legal.

O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, ressaltou a importância estratégica da ação para a economia e a segurança sanitária do Espírito Santo. De acordo com o secretário, o controle rigoroso assegura a eficiência dos sistemas de vigilância e a rápida resposta em ações preventivas. “Estamos na reta final e os excelentes índices sanitários do Espírito Santo dependem do engajamento direto dos produtores. Esse monitoramento não apenas protege o rebanho contra enfermidades, mas também cumpre acordos internacionais fundamentais para abrir e manter mercados externos para os produtos capixabas”, enfatizou Bergoli.

Ronaldo Salomão Lubiana, diretor-geral do Idaf, reforçou o apelo aos pecuaristas, lembrando que a regularização reflete diretamente na reputação global do estado. “Trata-se de um processo simples, mas vital para manter o reconhecimento internacional do Espírito Santo como zona livre de febre aftosa sem vacinação. Esse status exige o cumprimento rigoroso das metas de vigilância. Contamos com a colaboração de todos os criadores para blindar e fortalecer a nossa pecuária”, declarou Lubiana.

Inadimplência e Bloqueios Administrativos. De acordo com o gerente de Defesa Sanitária e Inspeção Animal do Idaf, Raoni Cezana Cipriano, a não realização do cadastro dentro do prazo legal sujeita os criadores de bovinos e bubalinos a penalidades financeiras (multas). Além do prejuízo no bolso, a partir de 1º de julho, a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) ficará bloqueada para qualquer espécie caso haja pendências cadastrais na propriedade de origem ou de destino.

O gerente esclarece ainda que a regra é anual e obrigatória, mesmo para as propriedades que não registraram movimentações no plantel — como nascimentos, mortes ou compras de novos animais. “Se o produtor realizou alguma atualização recentemente, mas fora do período oficial da campanha (meses de maio e junho), ele deve obrigatoriamente acessar o sistema e efetuar a atualização novamente dentro deste prazo regulamentar”, concluiu Cipriano.

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