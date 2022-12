A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, com o apoio do Instituto EDP, sensibilizada com os estragos causados pelas fortes chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias, vai disponibilizar pontos de arrecadação de donativos nas Agências de Atendimento dos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante, Guarapari, Serra, Vila Velha, Vitória, Linhares, Aracruz, São Mateus e Nova Venécia.

Podem ser entregues alimentos não perecíveis, materiais de limpeza, roupas e água mineral, que serão destinados para as famílias afetadas. As doações poderão ser realizadas desta segunda-feira, dia 05, até a quinta-feira, dia 08.

Além das doações feitas pela população nas Agências da Distribuidora, os colaboradores da EDP estão empenhados e mobilizados em uma campanha interna de arrecadação. Todos os materiais recebidos serão encaminhados para a Defesa Civil do Estado, onde serão destinados às regiões mais afetadas.

SERVIÇO – ONDE DOAR

Confirma os endereços e horários de funcionamento das Agências de Atendimento