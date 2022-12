O Espírito Santo tem o melhor índice do País de alunos que saem do Ensino Médio com aprendizado adequado em matemática, segundo dados divulgados nessa quarta-feira (30), em uma reportagem especial na Folha de São Paulo.

De acordo com o estudo, realizado com base nos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2021, o Espírito Santo atinge o percentual mais alto do País, com 11,2% de alunos com aprendizado adequado em matemática. Em segundo lugar está o Rio Grande do Sul, com percentual de 7,68%. A média nacional é de 4,99%.

O subsecretário de Estado de Planejamento e Avaliação (Sepla) da Secretaria da Educação (Sedu), Marcelo Lema, explicou que, apesar de os índices ainda serem baixos, eles mostram que o Estado está no caminho certo.

“Mesmo com muitos desafios, principalmente os impostos pela pandemia da Covid-19, a Sedu tem feito um trabalho intenso de aprofundamento da aprendizagem em Matemática e Língua Portuguesa para melhorar o desempenho dos alunos. Por exemplo, desde o segundo semestre de 2021, estamos com aulas de reforço e recuperação em todas as unidades de ensino. Para isso, fizemos a contratação de professores de Língua Portuguesa e Matemática, com um investimento de R$ 3 milhões”, explicou Marcelo Lema.

Saeb

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é um conjunto de avaliações que permite realizar um diagnóstico da Educação Básica brasileira e dos fatores que podem interferir no desempenho do estudante. As provas são aplicadas a cada dois anos na rede pública e em uma amostra da rede privada para estudantes dos 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio.