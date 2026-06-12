Educação de Guarapari recebe o maior pacote de investimentos da história do Complexo Caic

A noite de quinta-feira (11) transformou a tradicional festa junina das escolas do Complexo do Caic em um marco histórico para a educação de Guarapari. Em uma ação conjunta, a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado do Espírito Santo anunciaram um pacote robusto de investimentos no valor de R$ 23.937.500,00, destinados à construção, reforma e ampliação das estruturas que compõem o complexo.

Os recursos foram viabilizados por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (Funpaes). O montante será distribuído estrategicamente em quatro grandes frentes:

Distribuição dos Investimentos:

Novo CMEI Maria Inês Julião Gottardo (Construção): R$ 7.352.500,00

EMEF Eliziário Lourenço Dias (Reforma e Ampliação): R$ 6.600.000,00

Área Esportiva do Complexo do Caic (Reforma e Ampliação): R$ 5.145.000,00

CMEI Bairro Independência (Reforma): R$ 4.840.000,00

Parceria Estratégica e Impacto Social. Durante a solenidade, o prefeito Rodrigo Borges celebrou a união de forças entre o município e o Estado.

“Hoje é um dia histórico para Guarapari. Estamos falando de investimentos que vão transformar a realidade de milhares de alunos, professores e famílias. É a prova de que quando Estado e Município caminham juntos, quem ganha é a população”, afirmou o prefeito.

O governador Ricardo Ferraço também reiterou o compromisso com o desenvolvimento da região e a valorização do ensino capixaba.

“Investir em educação é investir no futuro. Esses recursos representam mais qualidade, mais oportunidades e melhores condições de aprendizagem para nossas crianças e jovens. Guarapari pode continuar contando com o apoio do Governo do Estado”, destacou Ferraço.

O ato de assinatura do convênio contou com a presença da secretária de Estado da Educação, Andrea Guzzo, e da secretária Municipal de Educação, Jaciara Lyrio. Demonstrando o envolvimento de toda a comunidade, o documento também foi assinado por vereadores e representantes locais: Vando Pescador, porta-voz dos moradores, e o estudante Cristian, representando a comunidade escolar.

Próximos Passos. O evento reuniu centenas de famílias, além de autoridades de destaque, como o deputado federal Amaro Neto, o deputado estadual Zé Preto e o novo comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Cavatti.

Com a assinatura do documento, a Prefeitura de Guarapari está oficialmente autorizada a dar início aos trâmites administrativos e ao processo de licitação. O objetivo é definir a empresa responsável pelas obras o quanto antes, transformando o papel assinado em melhorias estruturais, segurança e conforto para alunos e servidores.