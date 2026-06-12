IBGE abre processo seletivo nacional com vagas em 19 municípios do Espírito Santo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou o edital de abertura para o seu novo processo seletivo simplificado, destinado ao preenchimento de 8.238 vagas temporárias em todo o território nacional. Os profissionais contratados atuarão nas atividades técnicas e operacionais do Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Para o estado do Espírito Santo, são oferecidas 20 vagas distribuídas de forma estratégica por municípios polos.
Remuneração e Pacote de Benefícios. Os salários iniciais oferecidos variam de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00, dependendo do cargo escolhido. Um dos grandes atrativos deste processo seletivo é o excelente pacote de benefícios, que inclui:
- Auxílio-alimentação: R$ 1.192,00 mensais;
- Auxílio-transporte;
- Auxílio pré-escolar (para dependentes);
- Férias e 13º salário proporcionais ao período trabalhado.
Inscrições e Cronograma. A organização do certame está sob a responsabilidade da banca IBFC. O período de inscrições começa às 10h desta quinta-feira (12 de junho) e segue disponível até o dia 1º de julho. Para validar a participação, o candidato deve efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição no valor único de R$ 53,00. Todos os cargos disponíveis exigem apenas o Ensino Médio completo.
Quadro de Vagas por Função (Nacional)
- Agente Censitário Supervisor (ACS): 4.143 vagas | Salário: R$ 3.480,00
- Agente Censitário Administrativo (ACA): 1.110 vagas | Salário: R$ 2.128,00
- Agente Censitário de Informática (ACI): 1.089 vagas | Salário: R$ 2.128,00
- Agente Operacional Regional (AOR): 948 vagas | Salário: R$ 4.008,00
- Agente Censitário Regional (ACR): 948 vagas | Salário: R$ 3.858,00
Distribuição das 20 Vagas no Espírito Santo
As vagas em solo capixaba contemplam as seguintes localidades (uma vaga por município, exceto a capital):
- Grande Vitória: Cariacica (1), Serra (1), Guarapari (1) e Vitória (2).
- Interior do Estado: Afonso Cláudio (1), Alegre (1), Barra de São Francisco (1), Castelo (1), Colatina (1), Iúna (1), Linhares (1), Marechal Floriano (1), Mimoso do Sul (1), Montanha (1), Nova Venécia (1), Pancas (1), Santa Maria de Jetibá (1), São Gabriel da Palha (1) e São Mateus (1).