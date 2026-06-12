IBGE abre processo seletivo nacional com vagas em 19 municípios do Espírito Santo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou o edital de abertura para o seu novo processo seletivo simplificado, destinado ao preenchimento de 8.238 vagas temporárias em todo o território nacional. Os profissionais contratados atuarão nas atividades técnicas e operacionais do Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Para o estado do Espírito Santo, são oferecidas 20 vagas distribuídas de forma estratégica por municípios polos.

Remuneração e Pacote de Benefícios. Os salários iniciais oferecidos variam de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00, dependendo do cargo escolhido. Um dos grandes atrativos deste processo seletivo é o excelente pacote de benefícios, que inclui:

Auxílio-alimentação: R$ 1.192,00 mensais;

Auxílio-transporte;

Auxílio pré-escolar (para dependentes);

Férias e 13º salário proporcionais ao período trabalhado.

Inscrições e Cronograma. A organização do certame está sob a responsabilidade da banca IBFC. O período de inscrições começa às 10h desta quinta-feira (12 de junho) e segue disponível até o dia 1º de julho. Para validar a participação, o candidato deve efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição no valor único de R$ 53,00. Todos os cargos disponíveis exigem apenas o Ensino Médio completo.

Quadro de Vagas por Função (Nacional)

Agente Censitário Supervisor (ACS): 4.143 vagas | Salário: R$ 3.480,00

Agente Censitário Administrativo (ACA): 1.110 vagas | Salário: R$ 2.128,00

Agente Censitário de Informática (ACI): 1.089 vagas | Salário: R$ 2.128,00

Agente Operacional Regional (AOR): 948 vagas | Salário: R$ 4.008,00

Agente Censitário Regional (ACR): 948 vagas | Salário: R$ 3.858,00

Distribuição das 20 Vagas no Espírito Santo

As vagas em solo capixaba contemplam as seguintes localidades (uma vaga por município, exceto a capital):