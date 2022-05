Há muito tempo, homens e mulheres buscam cada vez mais tratamentos que melhorem sua autoestima, proporcionando acima de tudo uma maior qualidade de vida. Pensando nisso, a Dra. Katiani Oliveira Monjardim inaugurou a Monjardim Estética, sua clínica própria no bairro Aeroporto, em Guarapari.

O mercado da estética é sempre muito inovador e por isso necessita de atualizações e acompanhamentos de mudanças de técnicas e novas formas de tratamento sempre. O portal 27, através do programa Em Destaque com Aline Layber, esteve no lançamento da clínica. Confira.