A campanha de vacinação dos idosos entre 70 e 75 anos, que ocorreu neste final de semana em Guarapari, teve um final bem mais positivo do que a última. Somente em três dias, cerca de 3.222 idosos foram vacinados com a primeira dose.

Os dados foram informados pela Secretaria Municipal de Saúde, que afirmou também que o trabalho de vacinação continua. Com a chegada de mais doses de vacinas ao Espírito Santo, é provável que seja feita a campanha de imunização de idosos de 65 a 69 anos ainda na próxima semana.

Neste fim de semana os 3.222 vacinados foram divididos entre dois pontos de vacinação, o Drive Thru (carro), na Rua Brasília, Praia da Cerca, próximo ao Hotel Fragata; e a livre procura (sem carro), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.

No primeiro dia da campanha, quinta-feira (25), a procura foi intensa e filas de carros foram formadas por vários quilômetros da Praia do Morro, cerca de 1.690 pessoas foram vacinadas neste dia. Já nos outros dois dias, sexta-feira e sábado (26 e 27), a procura foi mais tranquila e cerca de 1.532 pessoas foram vacinadas.

A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que não há necessidade de passar a noite na fila ou chegar muito cedo aos pontos de vacinação, já que todas as pessoas do grupo prioritário irão receber a vacina de acordo com o envio de mais doses feito pelo governo do estado.

Por fim, a Semsa também declarou que o vacinômetro é atualizado a cada sete dias e o quantitativo de doses aplicadas no final da última semana será contabilizado no próximo vacinômetro.