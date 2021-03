No último domingo (28), diversos moradores do bairro Perocão começaram a relatar uma visita inesperada no rio e mangue do bairro, um jacaré. Uma publicação foi feita no Facebook do Portal 27, mostrando a situação, e foram postados vários comentários que confirmaram o caso.

A presença do animal na região provocou alterações em muitos que moram no local, como o caso de uma moradora que preferiu não se identificar. Segundo ela, quem viu o animal foi o irmão, que logo avisou a ela e aos vizinhos.

“Meu irmão viu e alertou a gente, alguns vizinhos ficaram sabendo na hora, outros também tinham visto. Eu precisei parar de passear com os meus cães na área, eu sempre abro o portão e deixo eles indo, eles correm, pulam dentro da água, agora deixo eles trancados porque temos medo de algum ataque”, relatou a moradora.

Outro ponto que gerou preocupação na vizinhança foi de ataques as crianças, porque o local é muito utilizado pelos menores, que costumam mergulhar e brincar no rio e no mangue de Perocão. Além disso, o animal também foi visto em outro bairro da cidade.

“Neste local sempre tem uma garotada tomando banho, precisamos avisar a todos os vizinhos para tomar cuidado, achamos ele perto da creche, mas também já viram o jacaré aparecendo ali em Jabaraí”, disse a moradora.

O que fazer

Questionamos as forças de segurança do estado sobre qual deve ser a reação se alguém encontrar este ou outros animais selvagens. Segundo as informações passadas, caso encontre um jacaré, a população deve manter distância e acionar imediatamente o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) ou o Ibama.

“O Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) orienta que, caso algum morador se depare com esse tipo de animal, é importante que ele mantenha uma distância segura e não tente capturar ou afugentar. É importante que seja feito o acionamento do BPMA ou do Ibama, que são as instituições que possuem equipamentos e técnicas para a captura do réptil”, afirmou a instituição por meio de nota.