A vacinação na cidade de Guarapari continua causando enormes filas pela cidade. Essa semana a prefeitura anunciou a vacinação dos idosos da faixa etária de 70 a 74 anos em dois locais. O horário é de das 8h às 12h.

Drive Thru. Para quem está de carro, a vacinação está acontecendo através de Drive Thru na Rua Brasília, na Praia da Cerca, que faz divisa no final da Praia do Morro. Outro ponto de vacinação para quem pode ir a pé, é no complexo esportivo (ginásio) Maurice Santos em Muquiçaba.

Madrugada. O que se viu nestes dois pontos, desde a tarde de ontem (24) e pela madrugada foi a formação de enormes filas de carros e pessoas guardando lugar. Na vacinação da Praia da Cerca a fila de carros tomou praticamente toda a extensão da orla da Praia do Morro. Ou seja, mais de 3 km de fila.

Não vai faltar. Segundo a subsecretária de saúde do município, que fez um vídeo mostrando as enormes filas, não há necessidade disso. Segundo ela, a cidade tem 2.930 doses para esse grupo prioritário e vão chegar mais. “Não tem necessidade gente, nós fizemos o cronograma de vacinar todo mundo. Nós temos 2.930 doses no município e vai chegar mais hoje. Então, não tem necessidade de todo mundo vacinar no mesmo dia. Nós temos o cronograma. Nós temos quinta, sexta e sábado o dia todo. Nós vamos vacinar todo mundo”, disse ela em vídeo em suas redes sociais.