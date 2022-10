A última pesquisa das eleições no Espírito Santo mostra que a situação está bem indefinida e praticamente com um empate técnico. O atual governador e candidato à reeleição, Renato Casagrande (PSB), aparece com 53% dos votos válidos, contra 47% do ex-deputado federal Carlos Manato (PL), na disputa pelo governo do Estado.

Tecnicamente empatados. Isso é que mostra a pesquisa Ipec feita a pedido da TV Gazeta e divulgada neste sábado (29). Eles estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Ainda de acordo com essa pesquisa, o cálculo dos votos válidos exclui os votos brancos, nulos e indecisos. É dessa forma que a Justiça Eleitoral divulga o resultado no dia das eleições.

Diferenças. A pesquisa mostrou a diferença no percentual de intenção de votos entre os dois candidatos caiu de dez para seis pontos percentuais. Na pesquisa Ipec anterior, publicada em 21 de outubro, Casagrande tinha 55% dos votos válidos e oscilou dois pontos para baixo. Já Manato estava com 45% e oscilou positivamente também em dois pontos.

Crescimentos. Considerando os votos totais, Casagrande oscilou um ponto percentual para cima em relação à pesquisa do dia 21, indo de 49% para 50%. Já Manato cresceu quatro pontos percentuais: tinha 40% das intenções de voto e agora tem 44%.

Certeza. A pesquisa Ipec também mostrou que 44% dos entrevistados disseram que com certeza votariam em Casagrande para governador, contra 37% declarando o mesmo em relação a Manato. Ambos os candidatos registraram oscilação de três pontos para mais entre esta pesquisa e a anterior.

Rejeição. Os eleitores também apontaram em quem não votariam de jeito nenhum. Nesse quesito, 33% disseram que não escolheriam Casagrande, um ponto a mais que em 21 de outubro; e 34% não votariam em Manato, dois pontos percentuais a mais que o levantamento anterior.

Não conhecem. Ainda chama a atenção nesta pesquisa, a proporção de eleitores que informaram não conhecer o candidato os suficientes para dizer se votariam ou não nele. O Ipec apontou que 18% disseram não conhecer Manato e 8% não conhecem Casagrande. Os que não souberam ou não quiseram opinar somam 2% para os dois candidatos.

Registrada. A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 27 e 29 de outubro, com 800 entrevistas em 29 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-02718/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-07761/2022.