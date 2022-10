Os empresários do club Café de La Musique Guarapari informaram nesta sexta-feira, 28, em live nas redes sociais, o cancelamento da temporada de verão 2023 e aproveitaram a oportunidade para anunciará o projeto #VaiTerVerao com os shows da programação para casas nas cidades de Vitória, Vila Velha e Cariacica.

O novo projeto, segregado da marca Cafe de La Musique, vai realizar grande parte dos shows da programação já anunciada pelo Café. Já confirmados:

* Dia 29 de dezembro, Fica Comigo, no Nook Beach Club, em Vila Velha;

* Dia 31 de dezembro, Réveillon Privilege com Liu e Matheus Fernandes, na Privilege Vitória, em Vitória;

* Dia 06 de janeiro, Vitória Festival com Matué, Fazenda Camping – Rod. do Sol, em Vila Velha;

As demais atrações, quando confirmadas, serão realizadas em outros locais futuramente divulgados. No projeto, o empresário Felipe Fioroti garante dias de verão agitados na capital com várias festas e atrações. “Estamos animados em transformar o verão de Vitória e Vila Velha e assim fomentar a economia e o turismo”.

Fim da temporada em Guarapari. Em live, Fioroti explica os acontecimentos que motivaram a decisão do cancelamento da temporada em Guarapari. “Em junho deste ano, iniciamos as tratativas para liberar um novo espaço para os shows de 2023. Entretanto, o local tem problemas do ano passado, que impedem a venda de ingressos antes de toda finalização da obra. Isso significa que tem que terminar 100% da obra para depois conseguir todas as licenças. Infelizmente fica impossível começar a venda de ingressos de um grande festival em menos de 10 dias da realização”, explicou Fiorotti.

2024. O empresário contou ainda que as obras vão continuar e o planejamento para a temporada 2024 do Café de La Musique vai existir. “Foram anos de trabalho árduo para transformar o verão de Guarapari na potência que era até hoje, atraindo inúmeros turistas, fazendo girar a economia da região e criando experiências inesquecíveis. Passamos por momentos incríveis, mas nessa temporada não teremos o Café. Chegou a vez de Vitória, Vila Velha e quem sabe Cariacica”.

Os ingressos para as datas confirmadas já estão à venda pelo site da Superticket. Já as novas confirmações serão informadas diretamente pelas redes sociais do projeto.