ES no topo do Bodyboarding: Atletas capixabas ocupam as primeiras posições do ranking nacional

As atletas do Espírito Santo deram um show nas águas do Paraná e confirmaram a absoluta hegemonia do estado na categoria Profissional Feminina durante a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Bodyboarding. Na competição encerrada no último domingo (19), no Balneário Ipanema, em Pontal do Paraná, as capixabas Maylla Venturin, Maíra Viana e Luna Hardman garantiram as três posições do pódio.

A medalha de ouro ficou com Maylla Venturin, enquanto a prata foi conquistada por Maíra Viana. A jovem atleta Luna Hardman completou a festa capixaba ao conquistar o bronze, posição compartilhada com a paulista Amaya Takei devido ao empate na fase semifinal.

Estratégia decisiva e nota 6 na onda de abertura

A grande final da etapa foi marcada por um duelo tático entre Maylla Venturin e Maíra Viana em condições do mar consideradas desafiadoras. Maylla tomou a iniciativa no início da bateria, obtendo uma nota 6 logo em sua primeira onda. A partir desse momento, a atleta gerenciou a vantagem com precisão tática até o apito final para assegurar o topo do pódio.

“Toda honra e glória a Deus por me permitir viver mais esse momento. Foi uma final muito difícil, com ondas pequenas e água gelada, mas consegui fazer uma boa escolha logo no início e iniciar a bateria. Estou muito feliz com essa vitória”, comemorou a campeã Maylla Venturin.

Duelos internos e nova líder no ranking nacional

A caminhada rumo ao pódio foi marcada por disputas acirradas entre as próprias atletas do Espírito Santo. Em uma semifinal bastante disputada, Luna Hardman somou 10,60 pontos, mas acabou superada por Maíra Viana, que cravou 12,10 pontos e carimbou o passaporte para a grande decisão. Na praia, Luna contou com a torcida da mãe, a pentacampeã mundial Neymara Carvalho, que também competiu e encerrou sua participação nas quartas de final.

Apesar do segundo lugar na etapa paranaense, a campanha rendeu a Maíra Viana a liderança isolada do ranking do Circuito Brasileiro. A vice-liderança nacional pertence a Luna Hardman, enquanto Maylla Venturin ocupa a terceira colocação geral, empatada com a cearense Dalete Moucinho. Além das posições no ranking, os resultados no Paraná garantiram pontos cruciais na disputa por uma das duas vagas brasileiras nos Jogos Pan-Americanos.

Decisão do título em Búzios fecha o calendário de 2026

Após os resultados no Sul do país, as atenções das atletas se voltam para a quarta e última etapa do Campeonato Brasileiro de 2026. O evento decisivo será realizado na Praia de Geribá, em Búzios (RJ), entre os dias 26 e 29 de novembro.

Na ocasião, a Confederação Brasileira de Bodyboarding (CBRASB) fechará o calendário da temporada e coroará as grandes campeãs do ano.