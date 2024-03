Em um cenário onde a inclusão e a igualdade de oportunidades são bandeiras cada vez mais relevantes, o projeto “Empreendedoras Inclusivas” surge como um exemplo de como o empreendedorismo pode ser uma ferramenta poderosa para promover a inclusão social. Criado a partir de uma Feira de Artesanato no município de Cariacica em março de 2020, o projeto ganhou vida com a missão de ampliar as oportunidades para mulheres com deficiência no mercado empreendedor.

O projeto é liderado por Suely Lima, que conta como a ideia da iniciativa começou: “Quando participei da Feira, surgiu a ideia de ampliar e trazer mais mulheres com deficiências ao mercado do empreendedorismo feminino.”

Inclusão e empreendedorismo. Visando fomentar o empreendedorismo feminino e proporcionar oportunidades para mulheres com deficiência, o projeto conta atualmente com 12 participantes. Elas são artesãs e, além de desenvolverem produtos diversos com suas habilidades manuais, também buscam ocupar espaços culturais e participar ativamente de eventos em todo o Espírito Santo.

“Nosso objetivo principal é motivar mais mulheres a se destacarem no empreendedorismo”, enfatizou Suely. As mulheres do grupo estão presentes na região da Grande Vitória, sendo conectadas pela possibilidade de equidade e igualdade de oportunidades.

Ao promover a inclusão social e econômica de mulheres com deficiência, o projeto Empreendedoras Inclusivas não apenas fortalece a comunidade empreendedora local, mas também inspira mudanças significativas na sociedade, criando um ambiente mais inclusivo e diversificado para todos.