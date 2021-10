A Loga, operadora de internet, telefonia e TV por fibra óptica, está com cinco vagas abertas, quatro para atuação em Vila Velha nas funções de analista de marketing pleno, estagiário da área comercial, operador de suporte técnico e auxiliar de instalação e reparo, e uma para Linhares de instalador e reparo de linhas de assinante.

O candidato à analista de marketing pleno precisa ter graduação em Marketing, Publicidade ou áreas afins, além de experiência no cargo, sendo responsável pela definição de estratégias de marketing, análise de métricas, construção de campanhas e elaboração de relatórios.

Já o estagiário da área comercial deve estar cursando ensino superior em Administração ou áreas correlatas. Sua atuação será na elaboração de ferramentas administrativas e técnicas, na elaboração de pesquisas, no atendimento telefônico a clientes e colaboradores e na abertura de chamados de contrato.

Interessados na vaga de operador de suporte técnico precisam estar cursando Engenharia Elétrica ou da Computação ou Técnico de Redes, além de ter conhecimento da plataforma Windows e experiência em atendimento técnico de solução de rede. O profissional precisará atender às solicitações técnicas e financeiras dos clientes e prestar suporte para tratar a causa, cumprindo definições da gerência e seguindo metas, procedimentos, manuais, obrigações e limites por meio de ferramentas da Central de Atendimento.

Do auxiliar de instalação e reparo é exigido ensino médio completo, experiência e conhecimento de redes, telecomunicações, elétrica e eletrônica, pois ele irá auxiliar em atividades como fusões de cabos e organização de rack de telecom.

O candidato a instalador e reparados de linhas de assinante deve ter ensino fundamental completo, experiência e conhecimento de rede FTTH. Dentre suas funções estão serviços de telefone, TV e internet e confecção de relatórios.

Os selecionados terão salário compatível com o mercado e benefícios como alimentação, planos de saúde e odontológico, vale-transporte, seguro de vida e auxílio-farmácia. Interessados devem enviar currículo para vagas@loga.net.br com o nome da função no assunto. Mais informações podem ser obtidas em https://loga.net.br/trabalhenaloga/.