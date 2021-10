O programa Sudeste Esportivo está conquistando os internautas de Guarapari. O programa já estava no ar a quase 7 anos na TV a Cabo, agora é uma parceria entre o portal 27 e a TV sudeste e vai ao ar nas segundas e sextas sempre as 20h nas plataformas dos dois veículos.

A apresentação do programa agora ficou por conta de Kaka de Carvalho, experiente radialista com passagens por vários veículos. Os comentários são de Jaime Júnior e de Matheus que sempre trazem os convidados para entrevistas e fazem as análises do mundo esportivo.

“Nosso foco é apostar e divulgar o esporte local, como sempre fizemos em 15 anos de televisão. Como fizemos essa transição completa para o online e com essa parceria com o portal 27, queremos continuar falando das principais competições esportivas de Guarapari, do Estado, do Brasil e do mundo”, explica o diretor da TV Sudeste, Fabiano dos Santos.

O comentarista Jaime Júnior falou do prazer de fazer o programa. “O programa está bacana, uma energia incrível, trazemos entrevistados, comentados resultados, tudo de forma bem leve e descontraída. É um prazer fazer esse programa”, disse.

Novidades. Fabiano ainda explica que vem mais produções nesta parceria que já tem dado resultados. “Queremos agradecer a todos que tem nos apoiado neste novo momento. Sempre fizemos comunicação com humildade e respeito aos nossos telespectadores e agora pedimos licença os internautas do portal 27 para levarmos ainda mais conteúdos nessa conexão que já nos dá muito prazer de realizar. Vem muita coisa boa ai. Obrigado a todos pelo carinho”, disse.

Confira como foi o programa de sexta-feira. https://www.facebook.com/Portal27/videos/610320500337318/