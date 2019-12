A Suzano, referência global na produção de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de árvores, anunciou na última quinta-feira (19) o investimento de R$ 933,4 milhões em três projetos no Espírito Santo. Estão previstas a construção de uma unidade de conversão de papel tissue (papel sanitário) no sul do estado, o retrofit de parte da unidade industrial localizada em Aracruz, além da expansão da base florestal no estado.

A divulgação dos projetos aconteceu no Palácio Anchieta, sede do governo do Espírito Santo, em cerimônia com a presença do governador Renato Casagrande e de membros da Diretoria da Suzano.

Os três projetos devem gerar aproximadamente 900 empregos ao longo da execução das obras e serão viabilizados a partir da utilização de créditos de ICMS acumulados pela empresa em função de suas atividades de caráter essencialmente exportador no estado. Com esses investimentos, a Suzano busca fortalecer o relacionamento com o Espírito Santo e ampliar sua contribuição para o desenvolvimento regional.

“Os investimentos representam o compromisso da Suzano com o estado do Espírito Santo e contribuem, igualmente, para tornar mais competitiva a operação da empresa no estado capixaba”, destaca Pablo Machado, diretor executivo de Relações e Gestão Legal da Suzano.

Unidade de papel – A unidade de conversão de papel demandará investimentos de R$ 130 milhões. O empreendimento vai gerar cerca de 300 empregos diretos e indiretos durante a obra e 200 empregos diretos e indiretos na operação, além de fomentar a cadeia de fornecedores de suprimentos e insumo. O início da produção deve ocorrer no quarto trimestre de 2020.

A fábrica terá capacidade para converter 30 mil toneladas anuais de tissue em produtos acabados. Serão produzidos no local papéis higiênicos de folhas dupla e tripla das marcas Mimmo, que já é líder de mercado no Espírito Santo, e Max Pure. A matéria-prima que abastecerá a unidade será produzida pela própria Suzano na Unidade Mucuri, no sul da Bahia. Entre as razões para a escolha da região do sul do estado está a facilidade de acesso à BR-101.

Retrofit da Unidade de Aracruz – Com investimento previsto de R$ 272,4 milhões, as obras de retrofit na Unidade de Aracruz ampliarão a eficiência energética da fábrica, com mais competitividade e geração de mais energia limpa, cujo excedente será colocado nas redes de transmissão do sistema brasileiro.

Durante a execução do projeto, que terá duração de 24 meses, serão gerados aproximadamente 300 postos de trabalho. O investimento vai resultar em uma fábrica mais moderna, eficiente, competitiva e com menor impacto ambiental.

Base florestal – A Suzano também anunciou hoje a expansão da base florestal no estado, que é estratégico para a empresa. O objetivo é reduzir o raio médio de distância entre os plantios florestais e a fábrica, o que resultará em benefícios ambientais a partir da redução da circulação de veículos transportando madeira por longas distâncias.

A empresa planeja investir R$ 531 milhões nesse projeto, por meio de aquisição ou arrendamento de áreas rurais, plantios, conduções e tratos culturais. A iniciativa deve gerar 300 empregos diretos e indiretos nos dois primeiros anos após a obtenção das licenças, além de estimular a cadeia de fornecedores da região e o recolhimento de impostos.

Os desembolsos anunciados nesta quinta-feira já estão inseridos no plano de investimentos de R$ 4,4 bilhões para 2020, divulgado pela Suzano na semana passada.